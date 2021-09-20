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2019年9月20日-23日 高雄
高雄的主題是追星 握到了青峰的手 聽到了傻白和美秀
三天在城市 夜市穿梭
喜歡夜晚有風 我們坐在路邊 晚霞下吃東西
喜歡等待進場的時候 和著隊伍席地而坐 亂聊聊
喜歡在民宿裹著被子 看電影 爆炸哭泣
喜歡一家冰室 第一頓和最後一頓都是它
（《我在台灣交換128天》攝影集之十）（Simpo/陸生）
【徵文啟事】
中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。
期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。
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