台灣美化協會清掃志工與在地志工近百人26日於後壁菁寮老街掃街美化環境。（後壁區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市後壁區菁寮老街今天一早就聚集了近百人，非常熱鬧，不過他們不是來追劇的遊客，而是來幫忙掃街的志工。

社團法人台灣美化協會清掃列車，26日從台北開到後壁菁寮老街，協會理事趙素梅、魏韶嫈率領來自全台各地的志工約40位，在地的後壁商圈、後壁菁寮里辦公室、後壁俗女村、台南市蝴蝶蘭婦女聯盟協會、後壁區菁寮社區發展協會50餘位在地志工也一起參與街頭清掃活動。

台南市長黃偉哲夫人劉育菁和後壁區長黃炳元26日也共襄盛舉，劉育菁表示，後壁菁寮老街因為俗女養成記2播出帶動追劇熱潮，為後壁旅遊掀起一波高峰，特別感謝美化協會選擇後壁辦理這麼有意義的清掃活動，也感謝在地志工的共同投入。

劉育菁說，希望遊客到訪時，不僅是能體驗到後壁美食、建築、人情味的美好，而是也能感覺每一個角落都乾淨不髒亂，相信會讓遊客有更美好的感受，有這一份精神也才能真正讓觀光發展得更好。

由台南子弟、統一超商前總經理徐重仁創立的台灣美化協會，長年在國內推動「惜物惜福」與「凡事徹底」的環境清掃活動，協會去年就曾至菁寮舉辦過掃街活動，今年趁疫情趨緩，再度到菁寮掃街，後壁區長黃炳元也熱情歡迎來自各地的志工，希望大家掃街之餘也能領略後壁經典小鎮獨特魅力。