基隆市多為山坡地，許多高地社區都有供水問題，立委蔡適應去年督促經濟部水利署、台灣自來水公司推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，近期安樂區壯觀台北社區、中山區美之國社區，將進行管線改善工程，今天於地方舉行說明會，工期為150天。

蔡適應推動老舊高地社區供水改善，去年提報壯觀台北社區和美之國社區，目前各項程序都已完成，工程單位即將進場施工。今日邀請自來水公司第一區管理處舉辦施工前說明會，也邀請基隆市政府工務處、安樂區公所、中山區公所、壯觀里長楊添發、市議員莊錦田、秦鉦、鄭愷玲等議員、單位參與說明。

蔡適應表示，壯觀台北社區的高地供水改善，總預算為3023萬元、總工作天數為150天；美之國社區的總預算為3368萬元、總工作天數為150天，辦理改善後，所有自來水管線將由自來水公司全面接手管理，解決長期漏水問題。

另外，工程完成後，會重新刨鋪道路，但許多社區住戶表示希望社區可以全面刨鋪，他說，這部分涉及計畫變更，施工單位將與主管機關溝通，他也會和自來水公司、施工單位、基隆市政府、基隆市議會溝通，依照社區住戶的需求，一併改善道路品質。