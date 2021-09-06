台股盤面資金「大風吹」，部分資金選擇轉進利基型中低價股，統振（6170）、精剛（1584）、毛寶（1732）、展宇（1776）等「銅板股」各擁題材、股價表現「銳不可擋」。

台股6日仍由晶圓雙雄領銜上漲，法人指出，盤面資金目前確實已重返電子族群，後續第四季受惠電子業進入傳統旺季，電子股業績題材應相對活絡。雖部分上周強勢之高價股面臨漲多拉回，然航運股股價持續「翻船」，仍引發不少投資人紛紛「棄船」逃生，撤出資金於盤面急尋「避風港」。

法人認為，台股盤面資金出現「大搬風」，部分資金選擇轉進利基型中低價股，低價銅板股優勢再起。觀察盤面，包括統振、寬魚國際、精剛、毛寶、展宇、今皓、中華化、致振等，強勢亮燈漲停。

高端合金材料廠精剛，近期積極轉型，透過轉投資方式布局下游航太零組件，股價6日亮燈漲停，創逾四年新高；而長榮機師染疫，也使民眾擔憂本土疫情再起，帶動防疫概念股重啟攻勢，毛寶攻上漲停價27.65元，一舉突破5日線、月線；中華化第二季稅後淨利6200萬元，季增67％、每股盈餘（EPS）0.57元，股價創逾十年來新高價位。