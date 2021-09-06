海軍永順軍艦艦長被爆料深夜讓女士官進入艦長室3小時，遭下屬檢舉「大搞男女關係」，事後艦隊指揮部澄清女士官是維修公務電腦才深夜滯留在艦長寢室，但監視器事後卻遭艦長「誤刪」，該艦長僅被記1支申誡，女士官卻被調職引起軍中嘩然。知情人士指出該位艦長原是海軍司令劉志斌的辦公室秘書，之所以輕輕放下，就是因朝中有人，而過去發生類似事件，絶對重重依規定辦理，但這次卻以「誤刪」影像，沒有實據草草結案，軍方人士質疑，根本是松山之亂翻版。

今年4月警界爆發松山分局黑衣人之亂，警局所長事後刪除監視器畫面滅證引發外界譁然，事後被檢方查出是擔心影響警譽所為。

知情人士表示，軍艦上監視影像極度重要，海軍卻僅用一句「誤刪」就帶過，姑且不論是否與軍紀有關，單以艦艇安全與保防作為來說，都是不可犯的錯誤。如今海軍此事件與黑衣人之亂手法相似，軍方、警方都是稱監視器畫面已全部刪除，其說法「非不當男女關係」也無從查證，且軍方事後僅將該艦長記1支申誡，過往爆發類似事件，當事人不是遭嚴懲，就是被調職，但如今海軍艦隊指揮部卻僅說行政調查結束後會予以行政懲處，質疑是「輕輕放下」。

海軍回應艦長將監視器影像刪除一事，目前已將監視器硬碟送修，希望能將畫面救回，未來也會依據監視器畫面另做行政懲處；另外軍方解釋女士官是「處理電腦問題」才會進入艦長室，但對於為何選在深夜時間，軍方也未回應，僅說需要進一步釐清，引發外界種種猜疑。