新北市長侯友宜表示，新北市今年沒有舉辦中秋相關活動，轄內的河濱公園等公共場所禁止烤肉，而針對社區中庭烤肉，他不支持。（新北市政府提供）

隨著中秋節即將來臨，不少民眾都期待能烤肉，但近期疫情仍有風險，新北市長侯友宜昨(5日)表示，新北市轄內的河濱公園等公共場所禁止烤肉，而針對社區中庭烤肉，他不支持。對此，台北市議員王鴻薇昨(5日)起在臉書請網友用「表情符號」進行投票，愛心符號代表贊成，憤怒符號為反對，截至今(6日)14時30分止，有356名網友表示反對，35人贊成。

新北市長侯友宜5日表示，新北市今年沒有舉辦中秋相關活動，轄內的河濱公園等公共場所禁止烤肉，而針對社區中庭烤肉，他不支持，因為行為涉及到脫口罩群聚共食，特別危險。

王鴻薇在臉書提到，中秋節快到了，要不要開放社區烤肉很為難，侯友宜已表態不支持社區中庭烤肉，大家覺得呢？她邀請大家用表情符號進行投票，題目為「中秋節開放中庭烤肉，您贊成嗎？」她也於今中午12時留言表示，「看起來因為疫情反對中秋烤肉的朋友比較多哦」。

然而，截至14時30分止，有356名網友表示反對，35人贊成。其中有網友留言表示，「要烤肉自家人一起烤肉就好，不要再群聚在一起大眾烤肉，為了自己和別人好」、「生命誠可貴，烤肉價更高」、「今年的中秋就暫時取消吧...烤肉可以等疫苗接種差不多了」、「反對 ! 群聚危險」、「慎重為安，在家與家人團聚就好」、「反對，在疫情沒完全解封之前，還是忍一忍」。