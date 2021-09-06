外傳台北市長柯文哲在一個民眾黨秘密便當會上，提出南下參選高雄市長的構想，並稱若他選上高雄，一定不選總統，但柯文哲表示，他不想回應這種東西，也不想去當「柯維拉」。不過，輿情網站《聲量看政治》發現，透過Google Trend比較柯與高雄市長陳其邁這一年多來的搜尋聲量，柯文哲在高雄地區的搜尋聲量比陳其邁低14個百分點。

《聲量看政治》今(6日)在臉書上發文指出，透過Google Trend比較柯文哲與陳其邁兩人自2020/6至2021/9，共計15個月多的搜尋聲量，結果顯示，經歷了高雄市長罷免與補選，以及本土疫情爆發，兩人的「高雄市境內聲量比」，為陳其邁57%，柯文哲43%。

《聲量看政治》認為，很顯然，即使柯文哲在本土疫情爆發期間大量用各種尖銳言論爭取非常大的聲量，但若以15個月長周期的時間進行比較，搜尋聲量仍不足陳其邁14的百分點。

此外，今天在記者會上面對媒體詢問，是否有講過要到高雄參選，柯文哲直言，「我們在聊天，什麼題目都聊天過，但有需要在網路上推播做新聞嗎？」並指自己若真那麼喜歡選舉，2020年就會去參選總統了，但還是為了北流、北藝、大巨蛋要善後乖乖留下。

柯文哲表示，太過度的新聞操作，久而久之對國家的損失是新聞不再被人家相信，對國家運作不太好。對於高雄市議員嗆不如現在辭掉來高雄，柯文哲則說，「像這種東西就是不用回應，我不要進入你們的球場去當柯維拉」。