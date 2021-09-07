財團法人商業發展研究院（簡稱「商研院CDRI」）今（7）日公布商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（Coincidental Cyclical Composite Index for Service Industry，簡稱CCCIS），顯示今（2021）年7月降為-1.18個標準差，若無改善，預測到2022年1月會持續降為-2.02個標準差。這是首次低於2009年6月曾經出現的-1.95個標準差，成為2008年金融海嘯以來的最低谷。意即如無改善，國內受到疫情衝擊的商業服務業景氣將比金融海嘯時期低迷，顯示因疫情再起，國內防疫三級警戒的衝擊相當嚴重。

台灣商業服務業景氣循環分析預測，疫情再起，經濟韌性有別，復甦分歧，部分商業服務業持續衰退，唯進入第四季後降勢可漸趨緩。病毒變種，不確定性風險高，救衰可採精進精準之「制定政策」（tailor policy）作為，兼顧防疫與創造「替代移動性」（alternative mobility）功能。

商研院指出，CCCIS從2020年7月的0.32個標準差開始止升轉降，於今年1月見負，一路下滑至今年7月-1.18個標準差。顯示商業服務業景氣近年來的遲緩走勢於今年因疫情再起而急速見衰。商研院指出，疫情衝擊使2020年的景氣復甦出現不同部門與產業間的分歧。今年疫情再起，更使曾受疫情嚴重衝擊者，再雪上加霜，二度重創。

依據行政院主計總處發佈，今年上半年經濟成長率高達8.34％。唯其中不同部門與產業別的成長率與貢獻度卻差異極大。

依部門別，主要動能是淨輸出，成長43.25％，貢獻度5.64％。其次是民間投資，成長率15.57％，貢獻度3.02％。其餘部門均呈現遲滯或衰退現象。民間消費與政府消費只分別貢獻0.48％與0.44％。政府、公營事業與存貨投資貢獻度均見負，分別為-0.2％、-0.05％與-0.64％。

再依產業別，主要動能是工業，成長率14.84％，貢獻度5.51％；服務業，成長率5.07％，貢獻度3.1％；農業成長與貢獻均見負。部門別與產業別交叉檢視，可發現疫情衝擊下，民間企業投資、生產製造、出口偏旺，而服務消費內需偏弱，所形成的外熱內冷，嚴重不均衡現象。