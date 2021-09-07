湖北荊州市關公義園關公雕像。（人民視覺）

「3億多元（人民幣，下同，約合新台幣14.5億元）說沒就沒，荊州巨型關公搬移教訓深刻！」 「大意失荊州」歷史重演，關公再遭斬首！湖北省荊州市於5年前斥資1.729億元興建高達57.3米全球最高關公雕像，經證實為違建，9月起再花1.55億元搬遷，關公「再遭斬首」，引發中共中央紀檢監察部門關注，做為案例，引以為戒，荊州市委書記更痛陳「全球最大關公像搬遷，每一塊銅片，都是抽我們耳光！」

《中國紀檢監察報》評論文章指出，

澎湃新聞報導，早在8月24日，荊州當地媒體就報導了荊州市委書記吳錦在全市「思想破冰引領發展突圍」暨加快建設區域性中心城市大研討主題活動工作會議上講話，指「關公銅像搬遷」一事，是「有的幹部只攬權不攬責，遇事先從『免責甩鍋』出發。屬地責任被濫用，成為推卸責任的藉口，工作『互為前置』造成過程損耗。」

吳錦說：「最近，我看到網上一些關於關公銅像搬遷的輿情。說實話，我覺得雕像的每一塊銅片，都是抽向我們一記響亮的耳光。」項目建設過程中，相關單位缺乏主人翁的責任感，不去爭取相關政策，進行點狀調整，不嚴格把關、聽之任之，最終造成現在大家都不想看到的最差選項。

《中國紀檢監察報》日前評論文章提到，中共中央三令五申，嚴禁搞形象工程、面子工程，也嚴肅查處並通報了一批形式主義、官僚主義的典型案件。但現實中，盲目追求「大」「最」「全」，耗費鉅資造景，搞噱頭、造聲勢，以犧牲長遠利益換取短期利益。

比如，陝西省韓城市耗資1.9億元建設「鯉魚躍龍門」景觀，貴州省獨山縣投資2.56億元建設「水司樓」，這些項目勞民傷財、脫離實際，將形式主義、扭曲政績觀演繹得「淋漓盡致」。

文章又指，湖北省荊州市在古城歷史城區範圍內建設的巨型關公雕像，高達57.3米，違反了《荊州歷史文化名城保護規畫》有關規定，屬「未經規畫許可」，係「違法建設」。而在專案沒有獲得審批的情況下，相關部門在雕像長達兩年的建設期中，始終不聞不問，導致3億多元付諸東流，既沒有起到應有的文化宣傳推廣效益，反而破壞了古城風貌和歷史文脈，損害了荊州市的城市形象，可謂得不償失。

荊州市自然資源和規畫局副局長秦軍在接受大陸央視《焦點訪談》採訪時曾稱，根據有關規定，雕像所在區位建築物最高限高24米。當時（建雕像）對雕塑沒有明確規定。從現在來看，關公聖像還是偏大偏高。如今根據當地整改規畫，雕像將被遷址到荊州市西北城郊的點將台。