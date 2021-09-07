兆勁(2444)公布8月合併營收1.54億元，約有15~20%訂單受上游晶片缺貨影響遞延認列，月成長8.98%、年成長4.29%，累計前8月合併營收達11.25億元，年成長6.61%。

兆勁表示，目前觀察旗下網通事業主要客戶訂單需求仍保持暢旺，包括遠距商機需求熱度延續，加上集團與客戶共同研發新款網通產品上市等，持續帶動外銷代工訂單需求強勁，雖整體網通產業仍面臨上游晶片缺貨因素而有訂單遞延之干擾，集團透過與供應商擁有長年良好合作關係，達到以合理價格之原物料採購優勢，並同步建立其他零件供應廠商，同時，已與客戶研擬產品漲價，有助於中和價格波動影響。

展望第三季，兆勁目前仍持續觀察全球疫情擾亂全球供應鏈穩定度，持續加大管控網通事業供應鏈，並因應全球網通晶片缺料、新台幣匯率影響已於下半年與主要客戶協議產品調整計畫，有助於中和成本、匯率等不利因素影響，並持續透過業務組合調整、自動化生產效益、新產品研發推出與開拓新客戶等面向，同時有望隨著客戶陸續回沖入帳，以其整體營運獲利表現重回獲利常軌。