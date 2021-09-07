主計總處今天公布8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36％，這是今年以來第3度突破2％的通膨警戒線，今年以來CPI超過通膨警戒的月份，還包括4月、5月，CPI年增率分別為2.1％與2.45％；不過，官員卻認為，台灣暫時沒有通膨疑慮，也沒有停滯性通膨的風險。

主計總處分析，去年受到疫情影響，國際油價大跌，物價在比較基期低的情況下，才會數度超越2％通膨警戒線，此外，6月以來豪雨不斷，雨又下在中南部產地區，蔬菜量減價揚，加上機票、肉類、成衣及水果價格上漲所致，惟通訊設備及個人隨身用品價格下跌，抵銷部分漲幅。

民眾最關注的行政院物價小組調查的17項民生物資中，豬肉漲幅7.2％、創78個月以來新高，官員表示，主要是飼料漲、小豬養成狀況也不好，因此，供給量不足。

此外，沙拉油、調理油8月漲幅達10.43％，也同步創下119個月以來新高，這與黃豆價格上漲有關，不過，官員表示，黃豆價格自4月份高點以來，已經有慢慢下降趨勢，接下來還要持續觀察國際原物料走勢。