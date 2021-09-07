法務部行政執行署今舉辦「123聯合拍賣會」，這場疫情解封後的首場拍賣會，全台各分署總共為國庫追回2億133萬餘元，創下單日拍賣總體成績的新紀錄。

行政執行署表示，本次拍賣的動產五花八門，除了各廠牌的小客車、小貨車及機車外，還有鋼琴、各式酒品、各式3C產品、各式飾品、寵物背包、高爾夫球具及股票等，拍定金額共176萬1112元；另各分署不動產拍定金額，合計高達1億9957萬5437元，成果豐碩。

其中，北市知名「自然風涮涮鍋」曾姓負責人因積欠170多萬元營業稅未繳，遭移送台北分署執行，辦理分期後又違約未繳，名下位於忠孝東路四段的不動產遭到拍賣，今年5月初首拍底價4100萬元流標，今打8折後以底價3280萬元進行第2拍，最後以3456萬7899元拍定。

另外，欠稅大戶美麗華集團名下位於台北市中山區的土地，台北分署今也以125萬988元拍定。