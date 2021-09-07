8旬官姓翁2度走失，巧遇同一八德派出所員警助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

8旬官姓翁2度走失，巧遇同一八德派出所員警助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

8旬老翁6日晚間在桃園市八德區介壽路二段徘徊，路人見狀報警，警方多方詢問，老翁都無法清楚表達，員警眼尖發現他去年也曾走失，查詢確認他是官姓老翁，立即助他返家，呼籲易走失的長輩可配戴易辨識身分的配件。

八德分局八德派出所員警6日晚上20時許執行巡邏勤務，接獲里長電話報案，轄區介壽路二段400多號附近有一名八旬迷途老翁有迷途情事，副所長曾沛恩、警員黃勇睿立即到達現場，發現老翁手足無措獨自站在路旁，上前關懷詢問。

經了解，8旬老翁獨自外出散步，不料走著走著卻迷路，也忘記如何返家，因此獨自在馬路上徘徊許久，加上自己年事已高、體力逐漸不支，幸虧有熱心里長發現，但警方耐心詢問老翁年籍資料，老翁支支吾吾無法說清楚，其餘資料也都不記得。

黃警眼尖發現，老翁似乎去年也有走失紀錄，查詢之前登記的資料，確認其身份就是住在介壽路二段麥當勞附近的官姓老翁，隨即駕駛巡邏車載著老翁平安返家，家屬也對警方及熱心里長的即時協助非常感激。

八德分局呼籲民眾家中如有易走失的長輩，可協助在長輩身上配戴易辨識身分的配件，建議家人多留心注意，儘量避免其獨自外出；也請大眾如有遇到疑似情形走失人口，撥打110，警方會立即到場協助民眾平安返家。