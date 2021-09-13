才被湖人交易到灰熊的馬克蓋索，預計跟灰熊簽下免責協議，讓他可以回到西班牙加入自己重新組建的赫羅納隊打球，儘管他還有些微可能重返NBA，外界卻認定他的13年NBA職業生涯已經提前宣告結束，接著就等他何時自己宣布退役了。

馬克蓋索生涯從西班牙籃球強豪巴塞隆納開始，隨後2006到08年效力赫羅納，直到2008年夏天才宣布加盟灰熊，一待就是11個球季，卻在2019年跳槽暴龍，幫助暴龍拿下2019年NBA總冠軍，上季轉戰湖人，卻跟湖人鬧到不歡而散。

眼見赫羅納打完2012-13年球季後，因為經濟問題解散，馬克蓋索決定在2014年重新組建這支球隊，且從西班牙乙級聯賽開始出發，蓋索自己也當起全新赫羅納隊老闆，如今他宣告即將重返赫羅納，無非只是給自己回去西班牙打球藉口。

從馬克蓋索效力灰熊長達11個球季的輝煌歷史來看，灰熊確實可以提供他一個光榮退役的機會，可惜比起待在NBA退休，蓋索似乎比較傾向回到西班牙陪伴家人，然後一邊幫助宣傳自己球隊，一邊等待宣布退役時機，這恐怕也是無可奈何的抉擇。