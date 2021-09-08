近日疫情又大爆發，民眾人心惶惶。近日有網友在ptt提到，每次只要確診數提高，或有傳播可能性，不少人就會感到恐慌，好奇詢問「全世界只剩台灣在恐慌嗎？」，隨後有鄉民以美國為例，指當地雖持續爆出確診數，但他們仍繼續辦大型活動，還有人指，與病毒共存是台灣未來的生活。

一名網友在ptt詢問「現在全世界只剩台灣確診會恐慌嗎？」，不少人回應，「的確是，台灣早該丟掉清零才算正常的幻想」、「因為台灣一直洗+0，再突然爆掉，當然會有很大的反差」，還有人以美國為例，指「美國這幾個月確診數比去年同期多，但是你也沒看到美國人恐慌」。

該網友表示，美國確診數比同期高，但仍持續舉辦大型戶外活動、音樂會及體育賽事等，甚至還開放觀眾入場，不僅如此，就連室內健身房、百貨公司，同樣都非常多人，比起疫情，美國人反而比較擔心上周颶風災情，「新聞也沒幾家在報導新冠肺炎，只叫大家室內記得戴口罩，室外沒戴也不會有人管你」。

不少人認為，台灣民眾會恐慌是因為疫苗覆蓋率不夠高，「我跟家人打完兩針的話，我也不介意幾人確診」、「人家疫苗多到丟掉，我們疫苗先給二類人，打兩劑百姓少得可憐」、「人家有疫苗，打到不想打，當然可以正常化」、「一開始推疫苗時，都忘記口號是全體免疫了嗎？全體免疫才是真的與病毒共存，現在只是妥協後的被動應對」。

也有人認為，就算打了疫苗仍會染疫，我們要學習與病毒共存，「美英、以色列疫苗覆蓋率都超過6成，每天都還是有上千上萬的人感染，這就是台灣未來的生活」，認為國外與台灣最大的差別，就是台灣境外控制相對較好，且人民自我約束高，不禁質疑「竟然已知道打完疫苗還是有傳染力，且也會被傳染，為什麼還要限制那麼多？」、「甚麼時候才能習慣與COVID-19共存的生活呢？」。

不過有的人則表示，國外民眾面對確診數並非不恐慌，而是早已疲乏，「雖然這樣，但美國9/5還是死了377個，8月死了2萬6800人，只是本來就不太管防疫吧！美國的共存，8月死亡數照比例放台灣，是單月死2000人」、「美國那不是不恐慌，而是早就疲乏了，台灣跟美國有同樣的確診率跟死亡率，也一樣會疲乏無感，問題是你要這樣嗎？」。