蘆竹雙氧水槽車翻覆外洩 駕駛逃生道路雙線管制警戒 12:102021/09/08 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園蘆竹區山林路三段909號有雙氧水槽車翻覆路旁，槽體有小卸洩，目前道路雙線管制中。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園蘆竹區山林路三段909號有雙氧水槽車翻覆路旁，槽體有小卸洩，雙氧水廠商已到現場處理中，用出炮塔水霧防護，目前員警道路雙線管制中。 山腳分隊上午11點4分接獲119勤務指揮中心來電表示，有雙氧水槽車翻覆，駕駛自行脫困車禍，出動20名消防員趕抵現場。 桃園手機充電引祝融 教室竄煙急滅火 恐怖 學生專車門沒鎖緊 女高生摔出車外險喪命 #雙氧水 #翻覆 #槽車 #桃園蘆竹 #雙線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮機師確診在地居民恐慌 桃園環保局針對蘆竹區2里大消毒 11:422021/09/07 生活 桃園挺文創 消費滿額送電影票 04:102021/09/07 地方新聞 長榮機師兒染疫 北科附工師生今二採若全採陰 則改有症狀才篩檢 12:502021/09/07 生活 「連美One＋」坐擁水岸第一排 綠覆高、環境優輕鬆入手 14:002021/09/07 房市新訊 離開悍創 張運智全心做T1祕書長 04:102021/09/07 運動天地 桃園農業潛力大 青農貸款助陣 04:102021/09/08 地方新聞 印太機場城市防疫論壇 鄭文燦分享桃園防疫經驗 17:322021/09/07 政治 機組員違規 蘇揆要航空公司連坐 04:102021/09/07 焦點要聞 古天樂、郭富城趕拍新戲 拍片現場出意外「飛車指導一度命危」 08:292021/09/07 娛樂 印太機場城市論壇 燦談防疫心得 04:102021/09/08 地方新聞 璨樹轉中颱！恐變強颱 海陸警齊發時間曝 07:112021/09/08 生活 社會熱門新聞 中山分局搜索槍毒犯 1刑警遭持刀刺傷左腹送醫急救 - 社會 陳時中不忍了親自告 網友罵「舔美賣臺」遭判拘3天 - 社會 條子鴿當助理被指「好大官威」 昔年同事嘆：整個人都變了 - 社會 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 「女兵日記」邀盧秀燕客串遭罰20萬 TVBS提告判決出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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