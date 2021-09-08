桃園蘆竹區山林路三段909號有雙氧水槽車翻覆路旁，槽體有小卸洩，雙氧水廠商已到現場處理中，用出炮塔水霧防護，目前員警道路雙線管制中。

山腳分隊上午11點4分接獲119勤務指揮中心來電表示，有雙氧水槽車翻覆，駕駛自行脫困車禍，出動20名消防員趕抵現場。