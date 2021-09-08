新冠肺炎在全球肆虐，台灣雖頑強抵抗，卻也面臨空前挑戰，加上氣候變遷，乾旱、颱風等各種災情來襲，更凸顯了城市「韌性」的重要，從2021《康健》健康城市大調查中，一窺各縣市的韌性潛力。

2021《康健雜誌》「健康城市大調查」從｢社會經濟｣、｢醫療服務｣、｢健康環境｣、｢整體成果｣4大構面、19項指標，全面檢視各縣市的健康生活環境。成績揭曉，台北市靠著環境及成果兩個構面傲視全台，總分和總排名再度奪冠；亞、季軍方面，高雄進步至第2名，台中則獲得第3名。

高雄今年表現亮眼，總分跟第1名台北市只差了2.8分，4大構面中，高雄市在社經構面得到第1名，成果構面的過胖人口比例大減，排名從去年15名進步到第8名，服務構面從去年第5名提升至第3名，其中的醫療保健支出指標奪冠，整體優異表現，成為亞軍。

季軍的台中，社經構面再次躍升，從第3名跳到第2名，其中教科文支出全國第1，汽機車肇事率也降低、排名往前跑，從107年第12名、108年第10名到109年第7名，刑案發生率則蟬聯全國最低。

●花蓮縣大躍進 擠下嘉義市奪得非六都冠軍

非六都方面，花蓮縣和新竹市是大黑馬，花蓮縣名列全國第4名，非六都第1名，嘉義市獲得第2名，新竹市則是持續進步，躍升至非六都第3名、全國第6名。

花蓮縣總排名從去年第10名進步至第4名。環境和醫療服務構面全國第1。環境構面向來是花蓮縣的強項，空氣品質、公園綠地和自行車道都名列前茅，尤其自行車道從去年第14名大躍進、名列第2名，因此擠下去年的非六都冠軍嘉義市。

嘉義市則是憑藉醫療服務和成果構面前3名的成績，站穩非六都第2名的位置。醫療服務是嘉義市的強項，在今年調查中排名第2，平均每一執業醫師服務人數、護理師服務人數和照服員人數3個指標，分別排在第2、第1和第2名。成果構面從去年第8名推升至第3名，其中規律運動人口則是居冠。

●不斷進步，新竹市擠進非六都第3名

新竹市在本次調查中名列非六都第3，成果和環境構面都有長足的進步，成果構面與台北市並列第1名。環境構面則從去年的12名直接躍升至第5名。

以當中的指標來看，幅員不大的新竹市，每萬人享有人行道長度進步最多，從去年13名躍升至第1名，顯見其對建構步行城市的努力；成果構面中三癌篩檢率全國最高、過胖比例最低，平均壽命和癌症標準化死亡率雖然和去年持平，但分別是第3名和第5名，高於高雄和台中。

離島部分，今年仍由連江縣獲得離島縣市冠軍，由於人口最少，平均下來在社經構面和環境構面都得第1名；澎湖為亞軍，環境構面去年為第3名，但今年和連江縣並列第1，原因是每萬人自行車道領先，公園綠地面積也從去年第3名進步至第2名。

●2021健康城市大調查總排名