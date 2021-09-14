國道上行駛在堆滿各式建材或貨物的大卡車旁，總是讓其他駕駛心驚驚！交通部路政司14日說明新上路的《道路交通管理處罰條例》新制，汽車所有人未依規定裝載，罰鍰上限由9000元提高至1萬8000元。未來貨車司機上路前，要好好確認貨物是否綑紮牢固了。

《道路交通管理處罰條例》第10條、第29條經立法院5月21日三讀修正通過、總統6月9日公布修正，主要是提高汽車所有人未依規定裝載的罰鍰上限，行政院核定10月1日施行。交通部刻正會同內政部修正配套《道路交通安全規則》及《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》及相關施行前準備，配合同日施行。

車輛安全裝載貨物指引。(摘自公路總局官網)

交通部說明，汽車裝載貨物超長、超寬、超高因而肇事及傷亡案件攀升，本次新修正《道路交通管理處罰條例》重點是第29條，汽車所有人未依規定裝載貨物因而肇事致人受傷，罰鍰上限由6000元提高至1萬元；因而肇事致人重傷或死亡，罰鍰上由9000元提高至1萬8000元。

交通部指出，車輛裝載應遵守的規定，《道路交通安全規則》第77條至第88條訂有明文，違反規定者執法員警即可依《道路交通管理處罰條例》第29條及第30條規定稽查舉發。立法院2020年間修正第30條增訂汽車裝載貨物脫落、掉落的罰則，及提高罰鍰上限由9000元提高至1萬8000元，2021年再修正第29條提高汽車所有人未依規定裝載的罰鍰上限，也是1萬8000元，顯見汽車未依規定裝載對交通安全影響甚大。

交通部公路總局2020年完成「車輛安全裝載貨物指引手冊」，以10種常見的散落物態樣並對應車型案例，讓貨車駕駛人更清楚知道如何穩妥裝載貨物。

交通部高速公路局2019年間訂定國道散落物處理收費要點，國道散落物處理時間超過30分鐘者，每車道每半小時收費3000元，以加強警惕貨車駕駛行車前確認貨物是否綑紮牢固。