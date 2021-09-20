高雄市1月至8月以來，高齡者車禍死亡高達46人，警方以發生案例分析，發現發生死亡車禍的時間落在下午4時至6時，研判該時段為高齡者外出就醫、採購所致，事故發生地以湖內分局10人最多、其次為鳳山和岡山分局的6人，市警局已要求3分局加強防制作為。

根據市警局統計資料顯示，今年1月至8月底為止，A1死亡車禍共發生130件，導致131人死亡，其中65歲以上的高齡者共發生46件46人死亡，雖比去年同期48件48人少了2件，但統計至9月中旬的資料，高齡者死亡車禍增加至52人，顯示有逐步攀升趨勢！

警方分析高齡者死亡車禍的時間，其中日間發生41件，時段以下午的4時至6時11件最多，其次則為上午8時至10時的9件時段，研判發生車禍的時段多為高齡者外出就醫或市場採買的時間。

不幸發生車禍死亡的高齡者使用的交通工具則以31人騎車最多，另有6人是騎單車，4人走路、3人使用電動自行車。另持有駕駛執照者32人，無照駕駛7人；肇事主因則以「未注意車前狀況」7件居冠，「違反號誌管制」6件次之，第3名則為「左轉彎未依規定」5件。

警方從事故統計分析： 高齡者發生死亡車禍以湖內分局10件最多，其次為鳳山和岡山分局6件，仁武分局也發生5件，由於前4名均落在原高雄縣轄區，研判和地區居民年齡結構、用路習慣不佳有關聯。

警方指出，原高雄市區可能特別著重「護老」交通安全的執行，市警局已要求高齡者發生死亡車禍的分局加強防制作為，並由交大和駐區督察加強督導，以減少高齡者死亡車禍發生。