楊嫌男子涉嫌到苗栗行竊民宅被逮，當場被警方起出黃金及現金等贓物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

楊嫌男子涉嫌到苗栗行竊民宅被逮，當場被警方起出黃金及現金等贓物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

楊嫌男子涉嫌到苗栗行竊民宅被逮，被害人出現指認遭竊贓物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警竹南分局員警追捕涉嫌行竊民宅的楊姓嫌犯

住在新竹的41歲楊姓慣竊，以為中秋節連假期間，許多住戶外出過節，家裡無人有機可乘，涉嫌自17日起連續騎失竊機車南下苗栗海線行竊住家得手，竹南警分局據報積極追查，楊嫌19日再度前往通霄鎮行竊1戶民宅得手，警方發現後動員2個分局圍捕，楊嫌1路逃竄至後龍台6線海邊山區棄車逃逸，警方搜山逮獲楊嫌，並起出剛得手的黃金贓物，詢後移送法辦。

楊嫌到案後，目前查出他涉及竹南鎮及通霄鎮2起住宅竊案，同時，楊嫌為了南下苗栗縣行竊，事後被警方查出，還在新竹行竊1部機車代步，以為警方就無法由機車追查到他身上，未料，楊嫌顧此失彼，連續騎著同1部失竊機車再度做案，讓警方得以鎖定楊嫌行蹤，發動攔截圍捕，將楊人贓俱獲。

本月17日，竹南警分局接獲轄區竹南鎮1戶民眾報案，指稱家中遭人侵入竊走黃金及現金1萬多元，警方隨組成專案小組調閱路口監視器，發現1名可疑男子騎乘機車犯案，但因機車係剛失竊的贓車，暫時無法追查竊嫌。

19日中午，該名竊嫌竟然大膽騎乘同1部贓車，出現在苗栗縣通霄鎮白沙屯附近，警方獲悉後，竹南及通霄2個分局隨即啟動攔截圍捕，楊嫌發現警方圍捕，1路沿台1線往北逃竄，駛至苗栗縣後龍鎮台6線，左轉朝海邊繼續逃逸，在行至南社後方接近同光國小山區時，棄車躲進山裡，員警緊追不捨，將楊嫌揪出逮捕。

警方當場在楊嫌身上起獲20餘萬元現金及10餘兩黃金，楊嫌坦承是先前在通霄鎮行竊民宅得手贓物，沒想到還沒來得及花用，就東窗事發。警方將楊嫌帶回偵詢，研判楊嫌另涉其它竊案，除依法將他移送苗栗地檢署外，將繼續擴大清查楊嫌其它涉案。