台中市府過去推動母語以教學為主，客委會用藝術方式透過唱歌推廣，中秋節舉辦「共款个月光光-八月半演唱會」，客家歌手邱廉欽與趙倩筠創作《月光光123》與《共款个光》兩首歌曲，其中《月光光123》力邀市長盧秀燕錄製歌曲MV，以「聲」作則推廣客語，詞曲描述面對疫情辛苦，努力防疫迎向未來，盼大家度過難關。

台中市客家事務委員會21日中秋節舉辦「共款个月光光-八月半演唱會」，客家歌手邱廉欽與趙倩筠創作《月光光123》與《共款个光》兩首歌曲，撫慰疫情下的人心，由邱廉欽創作的《月光光123》力邀盧秀燕錄製歌曲MV，邀民眾感受客家魅力。

盧秀燕表示，一座城市要可長可久，文化與教育非常重要，全民抗疫已近2年，儘管城市危機目前暫緩，仍不能掉以輕心，音樂是鼓舞人民士氣與信心最好方法之一，客委會製作這2首歌曲，希望提振市民，感謝客委會持續堆動客語、文化與藝術。

盧秀燕錄製歌曲MV，面對具難度的客語發音，從不熟悉到越唱越有信心，歌詞中「同心願掛在天頂」（將心願掛在天上）、「望你康健又平安」（希望你平安又健康）等具有挑戰性的客語發音NG多次。

她笑說，一聽就覺得自己唱得不標準，但經過一句一句學習，她也越唱越有信心，《月光光123》歌曲非常好聽，曲風優美，詞曲意境也很寫實，描述面對疫情的辛苦，又充滿希望，迎向未來、持續向上，可於市府場館內播放推廣。

市府過去推動母語一般以教學為主，客委會用藝術方式透過唱歌推廣，讓學習客家話更容易，錄音時有些發音較困難，但在享受音樂的過程中，很愉快就能夠唱出來，未來可與教育局等相關局處創作客家兒歌，相信是很棒的學習母語方法。