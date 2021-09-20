筆者常云，民進黨治下最好幹的工作，就是對外（包含兩岸與國際）領域。原因無他，「勝了就是勝，輸了還是勝。」

一個正常邏輯的國家，大眾應依據該國政府實際工作成果，來衡量這個政府的優劣。然而台灣不同，在亡國感的操弄下，外交與外貿若政府做出成績，則發動大內宣，若政府做不出成績，則是「中國的錯」，危機感反而讓大家對中國大陸反感度增加，進而團結在民進黨周圍，到頭來還是民進黨勝。存在著如此有利的外在局勢，也莫怪民進黨明明在今年2月大陸禁台灣鳳梨進口事件中表現無能，卻衝了一波民調。如今大陸禁釋迦與蓮霧，又準備摩拳擦掌如法炮製了。

在9月19日的蔡英文臉書，總統嚴厲譴責了大陸停止進口台灣蓮霧與釋迦，更強調因應今年2月的大陸停止台灣鳳梨進口，政府做了很多努力，經過大家齊心協力後，1到8月的外銷量「扣除中國」後，還比去年同期增加566%。是的，這是扣除中國大陸後的成長數字，政治人物常常有其取巧之處，蔡總統提扣除中國的數字，那就表示包含大陸進去，這數字就不能看了。

依據農委會「農業統計資料查詢」網站顯示，今年2到8月在重量方面，台灣鳳梨全球共出口2萬7857公噸，較去年同期下降36.1%，而在產值方面，今年2到8月台灣鳳梨全球出口價值共計3萬5619千美元，減少32％。

數據為證，今年2月大陸暫停進口台灣鳳梨後，確實對台灣鳳梨全球產值產生巨大影響，然而這又如何？民進黨政府早就操弄愛國心、亡國感，玩了一大波全民挺鳳梨秀，更結合AIT等駐台外國代表機構挺鳳梨，給國人滿滿的國際相挺感，兩相對照又再一次證明大陸的「惡貫滿盈」。經濟利益上農民是損失了，政治立場上民進黨卻賺飽飽了。

然而，問題總要找解決方案，民進黨政府操弄亡國感，罔顧農民生計的行為如此惡劣，我們該如何監督？傳統在野黨，尤其是國民黨的監督法，都是把這件事與兩岸關係的重要性，立刻作連結，大罵民進黨政府經營兩岸關係無能。然而，眼下的時刻，我們不論道德對錯，只講「效果」，這種罵法對在野黨有沒有利？對台灣人民有沒有利？

答案是沒有，每當我們提議將改善兩岸關係作為兩岸摩擦的解方，背後隱含的就是「在野黨相信大陸是理性、可溝通的政府」，而在大陸已被台灣及西方國家污名化的大環境下，在野黨強調發展兩岸關係，等於又再一次讓自己陷入替大陸說話，是「中共同路人」的泥淖，進而給執政黨攻擊在野黨親中賣台的機會，到頭來民進黨愛台灣的形象再鞏固一次，這不正是對台灣最有害的發展方向嗎？

戰略劣勢的時候，「避戰」也是可考慮的戰略，熟稔三國時代歷史的朋友都知道，諸葛亮六出祁山之時，司馬懿避戰避到即使諸葛亮送女人衣服，譏諷他不敢戰，還是堅決不出，最終諸葛亮病逝五丈原。筆者真心主張，藍營別老是如「膝反射」般遇兩岸經貿事件就罵民進黨，意思意思把這件事帶過去就好，戰略上的劣勢之地，真的不適合戀戰。時候長了，農民慘了，經濟下滑了，就是惡貫滿盈之日了。

當問題難解時，避免讓問題更惡化，有時更為重要。要不然，就發揮國民黨自命的「優勢」，去跟對岸講講話，幫農民一把？

（作者為網路媒體工作者）

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