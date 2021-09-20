台中市長盧秀燕20日在臉書貼出與江啟臣行銷美食的影片，不只請他吃牛鞭，還表示「主席這段時間比較辛苦，祝他心想事成，力氣大發」。（摘自盧秀燕臉書／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕20日公布與江啟臣拍攝推薦台中必比登美食影片，兩人默契十足。（摘自盧秀燕臉書／盧金足台中傳真）

國民黨主席選戰倒數計時，台中市長盧秀燕雖未公開表態支持江啟臣，但20日公布與江拍攝推薦台中必比登美食影片，在入榜必比登的餐廳請他吃牛鞭，還表示「主席這段時間比較辛苦，祝他心想事成，力氣大發」，「一路暢通、快速到達」，展現台中人挺台中人的「食力」。

相較多名藍營地方首長已站出來支持前新北市長朱立倫，盧秀燕與朱立倫為好友，和江啟臣有姊弟情緣，朱江兩人交手炮火四射，盧秀燕未公開支持那一位國民黨主席人選，屬意動向備受關注。

盧秀燕上周特別與江啟臣拍攝推薦台中必比登美食的影片，宣傳台中登上國際舞台的美食，兩人默契十足，卅秒內寫出五家必比登美食餐廳立即過關達陣。

《台北台中米其林指南 2021》必比登推介名單，台中今年共有33家入榜，盧秀燕行銷台中市的美食經濟力，與情如姊弟的江啟臣攜手行銷。

盧秀燕與江啟臣介紹台中好味道，米其林必比登推薦名單之一，2021年新上榜、位在東勢區的「牛稼莊」，招牌特色為全牛大餐，牛肉料理之外還有客家料理多樣選擇，經營超過一甲子的在地美味推薦給大家。

盧秀燕推薦江啟臣吃牛鞭這道料理時，還表示「主席這段時間比較辛苦，祝他心想事成，力氣大發」，請他吃牛鞭補身體。

江啟臣笑說，他一向身體不錯，但沒有吃過牛鞭，為了台中市，為了「牛稼莊」，「為了他自己，吃啦！」兩人稱讚口感非常有嚼勁，真的好吃。

江表示，「和市長一起來享用道地的台中美食」，盧強調，「台中這座城市有山、有海、有平地」，一定要一起來行銷故鄉，她也祝福「主席一路暢通、快速到達」，拍攝行銷美食影片，以「影」響力展現台中人挺台中人的義氣。