台中市府地政局長吳存金8日表示，台中港區地籍圖自日治時期沿用至今，部分地籍圖已破損嚴重，為減少土地糾紛、保障民眾權益，即日起推動龍井區、清水區日據時期人工手繪地籍圖數位化更新作業，重測土地將有419公頃、7305筆，受疫情影響，將以線上直播進行地籍圖重測宣導說明會。

吳存金表示，台中港區地籍圖自日治時期沿用至今，部分地籍圖已破損嚴重，長期存在都市計畫樁位及地籍圖不符情形，自102年起推動辦理地籍圖重測，已完成重測計5萬2369筆，重新測以百年的日據時期地籍圖結合衛星定位測量科技，提升重測成果精度，確保公私土地財產權益。

此次土地重測由地政局督導龍井、清水地政事務所委託民間測繪業者辦理龍井區山腳段、龍目井段水裡社小段及清水區高美段等合計面積419公頃、7305筆土地。

地政局指出，受疫情影響，將在線上直播進行地籍圖重測宣導說明會，內容包括地籍圖重測緣由與法源依據等，讓所有權人了解地籍圖重測程序及規定，並將開放民眾上網票選重測後新段名。