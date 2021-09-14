明年大學考招新制上路，學測將增加混合題型，大考中心9月1日至3日辦理學測試辦考試，讓考生提早熟悉。全國教師會邀集40多位教師檢視學測試辦考試的各科題目認為，混合題型彌補了過去的不足，但計分易受主觀影響、批閱較為費時。

全國教師會表示，綜觀本次試測試卷，社會科、自然科內部各科比例卻嚴重失衡：社會科內的歷史占37％、公民占39％、地理占24％；自然科內物理占25％、化學占14％、地科占25％、生物占36％。如未來比例未有適當調整，對於教師教學勢必產生不良影響。

全教會指出，過去學測採用選擇題的形式，具有評分客觀、作答與計分方便快速的優點，但無法看出學生思考的建構過程；現在新型學測採用的混合題型彌補了過去的不足，但計分易受主觀影響、批閱較為費時也是不爭的事實。

全教會舉例，人文社會學科的學科特性，並不見得會有所謂「正確答案」，假若考生的作答內容未能落入命題者所設定答案框架或論述邏輯時，是否會影響考生的分數？

此外，全教會說，混合題型內的選擇題與非選擇題的配分失衡，評論老師建議可以在衡平處理；如公民科，選擇題1題2分，但同為勾選的混合題卻只有1分；數學選擇題5分，但非選擇題內的選擇題3分或4分。

全教會表示，自然科教師多半反應，詢問現場考完試的高三生，都反應因文字量大、製表題須花費較多時間，以至於無法及時完成試卷。建議若題目仍維持60題，題組形式的題目難易度應從容易到困難排列、並應考量刪除與學生思考問題無關的文句；並考量學生作答和閱卷狀況，逐年調整試題數量。