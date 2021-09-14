國民黨主席候選人江啟臣提案請選監委員會重新討論、並撤銷9月13日臨時選監委員會議，所做出關於「張亞中同志近日多次攻擊朱立倫同志之言論，移請中央考核紀律委員會查明」之決議。
江陣營表示，9月13日臨時選監委員會議係開會當日中午才臨時通知，四位黨主席參選人之代表，僅朱立倫的代表與會，甚至有候選人代表根本沒收到開會通知，已經明顯違反程序正義與社會觀感，甚至影響黨主席選舉的公平公正性。
因此江啟臣已經提案建請選監委員會議針對9月13日相關決議案重新討論，並正式撤銷「移送張亞中同志」的議決。
國民黨主席候選人江啟臣提案請選監委員會重新討論、並撤銷9月13日臨時選監委員會議，所做出關於「張亞中同志近日多次攻擊朱立倫同志之言論，移請中央考核紀律委員會查明」之決議。
江陣營表示，9月13日臨時選監委員會議係開會當日中午才臨時通知，四位黨主席參選人之代表，僅朱立倫的代表與會，甚至有候選人代表根本沒收到開會通知，已經明顯違反程序正義與社會觀感，甚至影響黨主席選舉的公平公正性。
因此江啟臣已經提案建請選監委員會議針對9月13日相關決議案重新討論，並正式撤銷「移送張亞中同志」的議決。
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