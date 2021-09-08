有些生肖擁有儲蓄的觀念，因此遇到投資失利、失業等逆境時，他們並不會感到害怕，甚至還能越挫越勇，加速存錢的動力，《靈匣網》近日分享4個越苦越懂得存錢，低潮時甚至還能壯大自己的生肖。

1.生肖牛

生肖牛做事非常務實，無論處於順境還是逆境，他們深知儲蓄非常重要，擁有存錢的習慣，即使有些生肖牛表面上看起來出手闊綽，但他們私底下仍會留下不少週轉金，深謀遠慮的他們存的錢總是比花的還多，因此就算遇到困境他們也不擔心，甚至還會越挫越勇，只要不冒險投資，他們不必擔心退休生活。

2.生肖豬

生肖豬對錢的危機感較重，他們發現手上沒錢時，就會感到非常恐慌，尤其面臨大環境不佳的狀況，更會激發他們的存錢慾望，生肖豬會開始省吃儉用，爭取各種賺錢機會，多留一點錢以備不時之需，不過他們雖然想賺錢，但本身積極性不夠，因此需要有並肩作戰的夥伴督促，或獨具慧眼的貴人引導，他們才能錢財滾滾進口袋。

3.生肖兔

生肖兔頭腦思維靈活，且不輕易滿足現狀，會未雨綢繆為自己留後路，他們認為「錢雖不是萬能，但沒有錢萬萬不能」，因此非常重視儲蓄概念，不過生肖兔膽子不大，無法承受風險過大的投資，且吃一點虧就會難以接受，喜歡待在較安穩的環境，這也使他們賺錢受到限制，對利益的追求能力因而降低。

4.生肖狗

生肖狗護家的使命感重，他們對無常感到恐懼，寧願犧牲眼前的享樂機會，也要為未來做打算，並將一切資源安排妥當，尤其是已有家庭的生肖狗，他們會為了妻小而逼迫自己，激發出驚人的存錢動力。不過他們意志力到後期會越來越乏力，甚至忘記初衷，遭到現實打擊後，他們才會清醒過來，重新加速存錢。