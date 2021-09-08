美股近期多空交錯，雖然非農數據差勁，但聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德仍維持貨幣政策鷹派言論，認為美國聯準會(Fed)必須儘早推動縮減購債(Taper)行動，投資人面對市場波動，將資金擺在大型科技股，主要是看好成長動能仍有明確前景下，美股3大期指盤前走跌。美股周三(8日)下跌12.55點、以35087.45點開出，電動車大廠特斯拉股價上漲超過1%。

截至台灣時間8日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌27.82點或0.079%、暫報35072.18點；標普500指數下跌8.86點或0.20%、暫報4511.17點；那斯達克指數下跌61.45點或0.40%、暫報15312.87點；費城半導體指數下跌22.72點或0.66%、暫報3397.01點。

5大科技巨頭股價齊跌，特斯拉股價上漲0.63%、暫報757.66 美元；台積電ADR股價跌1.61%、暫報122.68美元；聯電ADR股價跌2.94%、暫報11.9美元。

大陸乘聯會周三發布最新報告，比亞迪60858輛、特斯拉中國44264輛、上汽通用五菱43783輛、上汽乘用車16998輛、廣汽埃安11613輛。特斯拉中國8月銷量44264輛，較上月成長34%，今年前8個月已經達到去年整年銷量，特斯拉上海工廠出口31379 輛，大部分進入了歐洲市場。