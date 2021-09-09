美股8日收低，道瓊指數下挫68.93點，那斯達克指數下跌87.69點，法人表示，可能影響台股表現，不過預期將維持箱型整理走勢。

市場憂心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可能減弱經濟復甦，及美國聯邦準備理事會（Fed）可能撤回寬鬆政策的不確定性，美股收低。

道瓊工業指數下挫68.93點，跌幅0.2%；標普指數下跌5.96點，跌幅0.13%；那斯達克指數下滑87.69點，跌幅0.57%；費城半導體指數下跌42.05點，跌幅1.23%。

國內外產業訊息方面，蘋果公司（Apple）對外發出邀請函，將於美西時間9月14日上午10時（台灣時間15日凌晨1時）舉辦一場特別活動，這場秋季發表會料將推出iPhone新機。

晶圓代工廠聯電共同總經理簡山傑表示，目前產能持續供不應求，已與客戶在談明年產能，甚至更長久合作的產能規劃。董事長洪嘉聰說，聯電今年營收有機會超過新台幣2000億元。

受惠運價持續飆升，長榮8月營收首度突破500億元關卡，達500.21億元，年增164.78%。子公司董事會決議購入24艘貨櫃輪，預計斥資9.58億美元到10.98億美元。

貨攬業者台驊投控8月營收36.94億元，再創歷史新高，月增9.71%，年增192%。

受晶片供應因素，客戶延遲出貨影響，被動元件廠華新科8月合併營收滑落至36.97億元，月減4.29%，為今年來單月次低。

法人指出，台股8日受疫情因素影響，跌破17398點季線，收在17270.49點，下挫158.38點，不過箱型整理格局並未改變，17100點月線及半年線附近是初步下檔支撐。（編輯：楊蘭軒）1100909