特力集團(2908)受惠於進入第4季歐美國家零售旺季，且本土疫情趨緩及政府即將推出振興5倍券，特力預估，可望帶動貿易出貨及零售事業業成長。

特力集團8月合併營收為36.7億元，較去年同月增加4.7%，其中貿易事業體8月合併營收為22.6億元，較去年同月成長13.1%，佔營收比重約62%，零售事業8月合併營收為13.7億元，較去年同月略為減少，營收佔比約37%。

特力表示，8月貿易事業體成長動能來自於北美大客戶需求量增加，而零售事業較去年同月減少，主要是因去年疫情防疫表現得宜，零售營收去年8月時已經回復疫情前的水準，且今年5月本土疫情擴散，疫情管制措施相對去年嚴格，對零售實體店面的衝擊更加明顯。

特力前8月合併營收為290.78億元，其中貿易事業體前8月合併營收172億元，較去年同期成長15.3%，顯示特力貿易出貨成長動能依舊穩健。

展望未來，特力表示，隨著第4季歐美國家即將入零售旺季，西洋感恩節與聖誕節將創造強勁的消費需求，將催化歐美零售商備貨力道以面對各式節慶的需求，可望持續帶動貿易出貨成長動能；在零售事業方面，儘管實體店面業績有些許衰退，線上通路銷售業績卻因宅經濟而彌補不少，隨著國內疫情趨於穩定，政府正在加速全民疫苗接種，接下來隨著振興五倍券方案及週年慶活動檔期之推出，期望吸引更多台灣零售實體通路客人回流，同時也帶動線上銷售通路之業績，讓雙通路之銷售力道持續穩定成長。