中華郵政提供

五倍券來了！中華郵政公司15日表示，今年為了避免塞車，五倍劵特地採兩階段「先預約、再領券」，10月4日起上網或電話預約、再領券」，10月12日到10月30日就可領取；不想預約或是6人以上集體預約者，是11月1日現場領券。預約截止日是明年4月27日，領券截止日是明年4月30日。

為何今年要預約？中華郵政公司副總郭純陽表示，去年1068萬人次、約近半國人赴郵局親自領取三倍券，尤其頭3周塞爆！除了造成群聚，還讓民眾久等。為此，郵局今年特地規劃10月30日前「先預約、再領券」，民眾可於10月4日起到中華郵政公司全球資訊網振興五倍券預約專區，或是撥打預約客服專線0800-700-199，預約3天之後的領券日期，民眾如果想幫家人預約，1次可預約5人（含）以下，郵局每天約有50萬個預約名額。

郭純陽表示，第一階段預約者，從10月12日到10月30日開始領券；包括10月16日和10月23日這2個周六，更有1269個郵局全天加班，受理電話及網路預約者領券。

第二階段是11月1日到明年4月30日，開放現場領券或是6人以上集體預約者領券，例如有些鄰里長可能需要幫里民領取。

此外，為鼓勵民眾使用郵政VISA金融卡綁定數位振興五倍券，郵局也推出「數位五倍券，綁定雙重抽」活動，12月31日前綁定郵政VISA金融卡者可免登錄參加抽獎，獎項包括百貨公司禮券10萬元、健身魔鏡等，有9000多個中獎機會。前4萬名完成消費滿額扣款後，可享每名300元現金回饋。另外綁定「台灣Pay掃碼」者，可依綁定順序分別享有每名800元、500元、300元的現金加碼回饋，限額3萬名。

9月10日至10月5日完成申請及領卡的新卡友，以新卡綁定數位五倍券且完成消費滿額扣款者，也可享有現金加碼回饋600元，但不得重複領取郵政VISA金融卡綁定數位五倍券的300元現金回饋。