台北市明起將為年滿12歲至17歲的青少年，進行BNT疫苗接種，教育局提醒，學生務必以良好的身體狀態，並攜帶健保卡；醫療團隊明天起將進駐北市147所學校，為14.8萬名學生施打疫苗，教育局表示，本次疫苗校園集中接種對象為國中、高中職及五專前3年的學生。

教育局說明，自9月22日起，接種順序第一階段9月22日至29日為高中職、五專前3年、特教學校及外僑學校；第二階段施打為9月30日至10月6日的國中學生；符合接種資格共有15萬9233人，其中約14萬8760人、近95％學生有意願接種。

教育局表示，至於年滿12歲的國小學生及因特殊情況無法在校接種，或無學籍的青少年仍請學校依調查的接種意願發送「通知單」及造冊，並請家長至「公費疫苗預約平台」做意願登記，待中央開放預約後，持意願書及接種通知書至醫療院所接種。

教育局提醒，施打疫苗前晚要有充足的睡眠，切記不要空腹接種，有發燒、有急性中重度疾病者、嚴重過敏反應史，或已接種過它廠牌疫苗者，不建議接種；接種後要休息30分鐘觀察身體狀況，並避免劇烈活動。

教育局呼籲，如學生在接種疫苗後有身體不適症狀，得請3日疫苗假，必要時得延長，學校從寬認定個案情形，予以准假，且不納入學生個人出缺席紀錄，也不因此扣減其學業成績評量。

另外，教育局特別提醒，學生請疫苗假期間，家長如有親自照顧學生的需求，其中一人得申請防疫照顧假。