中國要求外國籍船舶進入中國「領海」應向北京當局報告。對此澳洲國防部助理部長海斯迪公開表示，澳洲海軍將拒絕遵守有關規定，堅持維護國際法所授予的自由航行權利。

澳洲國防部助理部長（Assistant Minister for Defence）海斯迪（Andrew Hastie）昨天接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時指出，中國政府的新規定，阻礙了其他國家船隻和飛機在南海行使自由航行的權利。

海斯迪透露，澳洲海軍今年已經先後6次在南海行使自由航行的權利。澳洲的多個盟國也曾多次在南海行使自由航行的權利。他呼籲各國繼續保持同樣的做法。

海斯迪說，澳洲希望確保印太地區的安全和穩定，致力維護「一個以規範為基礎的全球秩序」（a rules-based global order），故此澳洲應該繼續行使自由航行的權利。

中國交通運輸部海事局公告，中國新修訂的「海上交通安全法」已於9月1日實施。其中第54條規定，外國籍船舶進入中國「領海」應向中國當局報告。

中國共產黨喉舌「環球時報」於8月29日針對相關新法報導，中國軍事專家宋忠平指出，中國軍隊將會「驅逐或採取更強烈措施懲罰入侵者」。

「澳洲金融評論報」（The Australia Financial Review）於9月2日報導，有專家認為，中國的新規定是配合北京當局占據南海、東海和台灣的意圖，以便製造既成事實。報導引述澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）指出，中國實施新修訂「海上交通安全法」的舉動，要試圖迫使各國變相承認中國已控制了南海。