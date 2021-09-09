缺料問題干擾，健鼎(3044)8月合併營收約53.08億元，較上月減少0.7%，不過由於7、8月營收均突破53億元，健鼎表示，第3季應可挑戰超越去年同期，全年合併營收可望再創歷年新高。

健鼎8月合併營收為53.08億元，月減0.7%，較去年同月成長3.9%；累計1到8月合併營收為407.96億元，較去年同期成長16.8%。

健鼎上半年合併營收301.44億元，營業毛利55.41億元，營業淨利30.75億元，稅後盈餘27.38億元，每股盈餘5.21元，較去年同期之4.36元成長19.5%。

健鼎表示，目前缺料問題干擾NB及汽車客戶，致使拉貨延後，不過由於7月及8月合併營收均突破53億元，第3季應可挑戰超越去年同期。

健鼎湖北仙桃三廠已開始量產，新增約10%產能，總產能由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI。

在新產能加入下，健鼎全年合併營收可望較去年成長3%到5%，再創歷年新高。