統一(1216)今日除息，每股配息2.7元，開盤參考價為68.2元，雖然下半年是傳統食品旺季，但台灣近日傳出Delta變種病毒的病例，市場保守看待轉投資台灣7-11、星巴克表現，今日股價開低，盤中跌幅在1%以上，呈現貼息的窘境。

台灣5月起疫情突然嚴峻進入三級警戒影響，統一超旗下台灣7-11第2季單季業績表現差強人，降至2級後，外界預期7-11與星巴克等實體門市營收將回溫。沒想到，近兩日傳出Delta變種病毒的病例，是否會再度衝擊營運表現，還有待觀察。

若由本業來看，第3季為飲料旺季又有中元、中秋兩大節日，茶飲、碳酸飲等都是大宗箱購項目，統一7月合併營收成長3.32%，接下來，政府也即將發放5倍券，都將有利本業的表現。另外，統一中控庫存調整結束，將再透過高端品項推升營運成長，法人預期，統一2021年全年EPS仍有機會微超越2020年3.79元的表現。