統一(1216)今日除息，每股配息2.7元，開盤參考價為68.2元，雖然下半年是傳統食品旺季，但台灣近日傳出Delta變種病毒的病例，市場保守看待轉投資台灣7-11、星巴克表現，今日股價開低，盤中跌幅在1%以上，呈現貼息的窘境。
台灣5月起疫情突然嚴峻進入三級警戒影響，統一超旗下台灣7-11第2季單季業績表現差強人，降至2級後，外界預期7-11與星巴克等實體門市營收將回溫。沒想到，近兩日傳出Delta變種病毒的病例，是否會再度衝擊營運表現，還有待觀察。
若由本業來看，第3季為飲料旺季又有中元、中秋兩大節日，茶飲、碳酸飲等都是大宗箱購項目，統一7月合併營收成長3.32%，接下來，政府也即將發放5倍券，都將有利本業的表現。另外，統一中控庫存調整結束，將再透過高端品項推升營運成長，法人預期，統一2021年全年EPS仍有機會微超越2020年3.79元的表現。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。