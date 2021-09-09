國策顧問黃承國捲入趙介佑黑道入黨風波，黃承國請辭國策顧問獲准。國民黨立委李德維說，蔡英文總統師承前總統李登輝真傳，李登輝開啟國民黨黑金時期，蔡英文則引入「社會力量」逐步壯大，在民進黨內培養自己的英系親兵，才不至於處處受制於其他派系。

李德維說，大家都心知肚明，黃承國是因為捲入趙介佑的黑道入黨風波，不但讓民進黨台北市黨部早已「染黑」的事實浮上檯面，連帶也讓「小英男孩」，民進黨台北市黨部主委吳怡農被看破手腳。但這是趙介佑、吳怡農、甚至是黃承國的問題嗎？當然不是。始作俑者當然還是蔡總統本人。

李德維指出，李登輝在蔣故總統經國先生逝世後，驟然被推上了總統與主席的寶座，黨內無親，權位不穩，於是引進了體制外的「社會力量」，稀釋國民黨原本的權力分佈。當然，這是極高明的帝王心術，鞏固了李登輝個人的統治地位，卻也開啟了國民黨史上最「黑金」的一段時期。

李德維表示，蔡英文師承李登輝，蔡與黃承國的多年合作，也算是盡得真傳。一個來自前國民黨政府的陽春學者，與黃承國結盟，從原本的體制之外引入「社會力量」逐步壯大，在民進黨內培養自己的英系親兵，才不至於處處受制於其他派系。事態發展至此，黃承國沒變，變的是蔡總統。