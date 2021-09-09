台南市六甲區六甲國小興建學校午餐中央廚房，9日舉行動土儀式，預計於2022年度啟用，未來除供應六甲國小外，另供應六甲區、官田區及柳營區等10所學校，供應人數可達2500人以上。

台南市長黃偉哲上午參加動土儀式時表示，台南市小校多，如果單一學校要辦營養午餐的話，不符合經濟規模，對外買現成的，又有衛生跟營養的疑慮，因此建置中心廚房是市府一貫的政策目標，希望不管大校、小校，大家都有熱騰騰的營養午餐可以吃。

台南市近年鼓勵學校推動午餐中央廚房化，透過校際合作方式，以「經濟共享」概念整合學校午餐供應，減少學校午餐人力負擔，提升辦理效能，近年推動成效良好，本學年度台南市有中央廚房學校共51校，供應111校學校午餐，受惠學生數達6萬9732人。

此外，台南市再向中央爭取約4.5億元經費，幫25校中央廚房設備升級或改建，預計於下學年度逐步建置完成。

六甲國小校長蘇淑娟表示，舊廚房於1993年建造，使用迄今已逾28 年，經市府協助之下設立新學校午餐廚房，正式營運後，可供應六甲國小及鄰近行政區10所小學，總供餐人數達2500人，既可替午餐品質把關，兼顧學童營養、衛生、安全，也能減輕小校自辦午餐的壓力。