近期台股大舉反彈、重返季線之後，再度受到美股拉回與全球疫情變數影響，走勢跟著震盪，保德信投信指出，台股基本面無虞，企業獲利也持續獲得上修，另外值得注意的是，從全球主要股市殖利率角度來看，台股高達2.81%的表現同樣名列前茅，配合企業獲利看升趨勢未變，預期明年台股整體殖利率將有成長空間，讓台股不僅具備高成長性，還強化了高殖利率雙優勢。

保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，台股雙高優勢帶動之下，不僅有利於吸引資金卡位布局，當市場震盪時，高股息率特性也能發揮抗震效果。統計顯示，台股殖利率在全球主要股市中排名第三，僅次於新加坡與英國，若是與亞股相較，台股殖利率更是高居第二，與同為科技出口導向的韓國股市1.36%殖利率相比，高出1.45個百分點。

廖炳焜說明，全球股市第四季向來是消費旺季，多頭佔上風機率高，但由於美國2022財年預算案須在今年10月前通過，回顧歷年美國兩黨對預算案出現爭議時，雖然最終都能妥協，惟過程中常造成政府停擺，使得美股大幅波動，而美國2021財年前10月累計赤字已經超過2.5兆美元，美國有意透過「反貧困與氣候計劃」對富人與跨國企業加稅，但遭共和黨反對，揚言將杯葛舉債上限，屆時皆可能造成美股的不確定性，進而影響台股走勢出現波動。在台股的高殖利率與企業獲利高成長支持下，預期即使遇到行情震盪，一旦投資氣氛好轉，將能快速帶動台股指數揚升，並吸引資金買氣回籠；若投資人想參與台股成長行情，又希望同步降低波動風險，透過具有跟漲抗跌特性的台股平衡型基金分批布局，是不錯的投資策略，且平衡型基金皆持有電子傳產，不怕錯過各產業的行情成長契機。

廖炳焜建議，有鑑於年底前台股操作面難度較上半年高，建議電子傳產平衡布局，科技股不妨鎖定半導體與IC設計、Apple手機相關、5G伺服器、資料中心、高速傳輸，傳產則可以鋼鐵、傳產原物料、消費概念股、航運、東南亞疫情概念股等為持股重點。