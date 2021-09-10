9月10日，中國國家主席習近平向第18屆中國－東協博覽會和中國－東協商務與投資峰會致賀信。習近平指出，和東協國家共建高質量「一帶一路」、打造更高水平的戰略夥伴關係。

習近平指出，中國和東協建立對話關係30年來，雙方全方位合作不斷深化，互為最大貿易夥伴，成為亞太區域最具活力的合作。新冠肺炎疫情發生以來，雙方攜手抗疫、共克時艱，以實際行動詮釋了守望相助、休戚與共的命運共同體精神。

習近平強調，去年11月，在第17屆中國－東協博覽會和中國－東協商務與投資峰會開幕式上，他針對建設更為緊密的中國－東協命運共同體提出4點倡議，得到東盟國家積極回應，有關領域合作正持續推進。

習近平表示，面向未來，中方願同東協增強戰略互信，深化抗疫、經貿等各領域合作，推動區域全面經濟夥伴關係協定早日生效實施，高質量共建「一帶一路」，打造更高水平的戰略夥伴關係，共同維護好本地區繁榮發展良好勢頭。

第18屆中國－東協博覽會和中國－東協商務與投資峰會當日在廣西南寧開幕，主題為「共享陸海新通道新機遇，共建中國－東協命運共同體」，由中國商務部和東協10國政府經貿主管部門及東協秘書處共同主辦。