美國申請失業救濟金人數降低，但引發市場擔憂美國聯準會（Fed）可能提前採取行動縮減寬鬆政策，美股跌多漲少。不過，台股在鋼鐵、聯電、面板股的帶領下，指數盤中目前震盪走高，但預估成交金額只有2200億元。

分析師指出，近期台股量能持續創低，指數空間表現有限，個股表現居多。而Fed官員正評估何時開始逐漸縮減每月1,200億美元的資產收購計畫，包括聖路易斯聯準銀行總裁、達拉斯聯準銀行總裁等幾位Fed官員，皆督促FOMC儘早退出刺激計畫，若年底縮減計畫成型，預期資金動能將趨緩；此外，美元指數近期出現強勢反彈，突破月、季線反壓，亞幣近期也出現回檔，回到月線附近，預期台幣在此影響下，短期不容易有機會升值，不利於後續資金動能轉強。

不過，外資近期在現貨市場雖然買超趨緩，但期貨未平倉空單近期持續減碼，整體空單降至近期相對低點，本土投信在集中與櫃買市場出現減碼，顯示近期土洋看法不一致，在資金多空分歧及量能退潮下，台股不易出現明顯多頭行情。