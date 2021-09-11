針對台灣提出將派駐華府的「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，國民黨主席江啟臣認為，對台灣人民來說，目前疫苗能到貨最重要，他呼籲駐美代表蕭美琴與其做些「務虛、不務實」的事情，更應該積極爭取台灣已採購的莫德納疫苗快點到貨，畢竟很多人都等不到第二劑。

江啟臣上午參加國民黨台中市黨部的卓越青工共識營授證活動時表示，鄉親們現在最在乎的事情是打不到疫苗，第二劑疫苗在哪裡？「台北經濟文化代表處」改名就能夠有疫苗嗎？台灣現在是要疫苗救人命的時候，呼籲蔡政府不要搞錯重點。

他強調，如果蕭美琴要促進台美關係，或是認為台美關係現在很好，應該儘速讓台灣已經採購的莫德納疫苗快點到貨，現在最重要的事情是疫苗、而非改名。不知蔡政府究竟是搞不清楚狀況？還是惡意阻擋疫苗？但由此可看出人命在蔡政府的心裡不是最重要。

此外，對於席拜再次通話，江啟臣說，這是拜登與習近平隔了7個多月後的再度通話，意義特別重大，因為通話的內容、主張、方向有非常大的轉變，尤其美國撤出阿富汗後，雙方通話也透露出美國與對岸的關係正在改變，值得台灣重視。

江啟臣強調，從拜登上任強調的對抗、競爭、合作，到這次已沒有「對抗」2字，甚至席拜雙方都認為應該管理所謂的競爭、不要造成衝突，且美方強調對一個中國政策的堅持，這些都值得國、民兩黨，尤其是民進黨政府去觀察，千萬不要誤判情勢、做些錯誤的決策。