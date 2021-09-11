竹竹苗合併升格為第七都（直轄市）研商會議，11日在新竹縣召開，新竹縣長楊文科在致詞時，以昨天新竹市長林智堅派愛將陳建名和劉康彥議員送花給他，鼓勵支持他，還不如親自參加會比較好，苗栗縣長徐耀昌則火力全開直批林智堅「機關算盡」！

楊文科說，林智堅市長最應該來說明升格的理念和具體做法，否則如何要大家來支持呢？升格第七都直轄市是竹竹苗鄉親共同的願望，不是一個人說了算，是要傾聽大家的心聲，以民意為依歸。

楊文科並指升格會來帶好處，但也會產生一些缺失，如何在適當時機升格，是值得大家共同面對，所以對如何升格是一個重要議題，必須多方探討，傾聽人民聲音，從長計議做最好的決定。

苗栗縣長徐耀昌說，林智堅前天打電話給他，說竹竹苗升格很簡單，苗栗縣南邊的歸到台中，北邊的頭份竹南併到新竹，這種話竟然能夠講出來，他真的是很佩服林智堅年紀輕輕「機關算盡」，升格不是為自己量身訂做嗎？

徐耀昌表示，從政真的要厚道一點，才能夠長長久久，他要向大家報告的就是，中央若要堅持新竹縣跟新竹市合併，合併可以為低降一百萬人口，新竹縣有規定說一定要跟新竹市合併嗎？新竹縣、苗栗縣可以合併改叫竹苗市！