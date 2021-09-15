對於民進黨籍新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為直轄市，卻不包含苗栗縣，資深媒體人黃暐瀚揭民進黨的算計，因為一旦加進苗栗縣成為「竹竹苗市」，民進黨的選票可能會反輸4萬多票！

劉寶傑14日在政論節目《關鍵時刻》稱，過去大家都覺得新竹市長林智堅要去桃園街鄭文燦的棒子，未來變成六都首長，可是鄭文燦又說林智堅不在桃園版圖裡，沒位置了。林智堅就想把新竹縣市合併變成第七都。劉寶傑認為，哪有因人設事到這種程度？沒位置放了，現在要搞這麼大的工程？可是現在看起來，民進黨要強渡關山？

資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

黃暐瀚直言，林智堅在新竹市長之後，想要當直轄市市長，既然桃園市長不能選，那就把新竹市變成直轄市！既然金銀銅牌都沒有，就自己創造一個鑽石牌！完全量身訂做。而且推測這件事情已經定了！並且林智堅日前也表態要留下來參選。

黃暐瀚提到，國民黨籍的新竹縣長楊文科也表態同意合併，不過楊文科認為要「竹竹苗」合併，加起來總共有156萬人，達到地方制度法125萬人的門檻。但是林智堅和柯建銘只要新竹縣市合併，並沒有苗栗，為什麼？因為如果加進苗栗成為「竹竹苗市」，民進黨就不一定會贏了！

劉寶傑直言，不但要創造一個直轄市，而且要創造一個會贏的直轄市，若是贏不了就不要了？

黃暐瀚進一步分析，2018年新竹市長選舉結果，民進黨林智堅拿10萬7612票，國民黨許明財拿6萬0508票。新竹縣長選舉結果，民進黨鄭朝方拿7萬8170票，國民黨楊文科拿10萬7877票。

林智堅10萬7612票加上鄭朝方7萬8170票，總計18萬5782票。許明財6萬0508票加上長楊文科10萬7877票總計16萬8385票。所以竹竹合併，民進黨有可能贏。

但如果把苗栗加進來，國民黨苗栗縣長徐耀昌拿17萬5756票，民進黨支持的無黨籍徐定禎拿到11萬2704票。國民黨總計34萬4141票，民進黨總計29萬8486票，民進黨反輸4萬多票，所以不行加苗栗！一旦加苗栗成為「竹竹苗市」，民進黨就輸了！所以只有竹竹升格直轄市，沒有苗栗。

對於新竹市長林智堅倡議縣市合併成「大新竹市」，蔡英文總統14日表示，這是攸關國家整體規劃的重大議題，除了需要考慮民意反應之外，在法制面的配套措施及其他因素的考量，都必須有審慎嚴謹的討論。