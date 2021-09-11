11日是美國9·11事件20週年，大陸環球網11日刊出中國人民大學國際關係學院教授金燦榮專訪，他說，9·11事件當時，美國知識界、戰略界有一種邏輯，即怎麼從根本上消除恐怖主義對美國的威脅，就是讓那些國家「民主化」，因為美國人有個理論「民主國家間不打仗」。他們認為，如果把伊拉克、阿富汗都變成民主國家，就能從根上解決這個問題。事後來看，美國這個戰略應該是錯的。美國自己也承認「重塑阿富汗」失敗了。

金燦榮表示，另外美國戰略界還有不同的人表態，阿富汗戰爭的目標是通過控制阿富汗來威懾中國和俄羅斯。因為阿富汗是「亞洲十字路口」，正好是中亞、南亞、西亞、東亞的交界，他們覺得把這個地方控制住了，往北威懾俄羅斯，往東威懾中國，往西能嚇住伊朗，往南能控制印度洋和南亞次大陸。

現在可以很肯定地講，美國當時宣布的這些目標一個都沒實現。美國有人說「反恐」的目標實現了，因為擊斃了賓．拉登。但賓．拉登2011年就死了，美國為什麼又拖了10年？美國當時為什麼不走？而且現在其實恐怖主義還存在。大家都注意到，8月26日，美國在喀布爾機場撤軍時還被「伊斯蘭國」呼羅珊省分支攻擊了一次，恐怖分子還在。

他認為，9·11確實對美國打擊很大，小布希當時的決策太情緒化了，被民意綁架，然後又被塞了很多私貨在裡面，結果就是把美國捲入了一個長達20年的戰爭。

當時美國其中一個目標是「重塑」這些國家。當時堅定支持小布希的時任英國首相布萊近日承認，他那一代領導人「天真的」以為一個國家真的可以重塑，與此同時還警告說，美國未來對地面戰反恐戰越來越沒有興趣，西方要考慮在沒有美國的參與下，與俄中以及伊斯蘭國家合作反恐。

金燦榮肯定布萊爾一部分講話，比如反思、承認了一些錯誤，但總的基調其實還是在辯護，對此要有清楚認識。布萊爾現在的反思是根據最新情況做出來的觀點調整。

另外，對美國領導權的信任的反思也是對的。現在看來，無論哪個黨、哪個人在美國執政，「美國優先」都是一樣的。從這次阿富汗撤軍就看得出來，不光美國優先，而且是美國軍火商優先。現在西方內部看來也得清醒，都指望美國的領導很可能是錯誤的，不僅傷害自己國家利益，還傷害當地人民。