根據證交所統計，全體上市公司8月合併營收3兆1452億元，較109年同期成長11.97%；當月營收呈現成長主要產業為航運業、油電燃氣業及塑膠工業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、其他電子業及金融保險業。

本國及第一上市公司分別計875家及78家，共計953家皆已於110年9月10日前完成110年8月營收申報作業；根據上市公司公告110年8月營收顯示，8月全體上市公司合併營收總計3兆1452億元，較109年同期成長11.97%，其中營收成長公司共661家，衰退公司共292家；累計1至8月全體上市公司合併營收總計24兆1006億元，較109年同期成長18.61%，營收成長公司共750家，衰退公司共203家。

就產業別來看，全體上市公司8月營收呈現成長主要產業為航運業、油電燃氣業及塑膠工業，證交所表示，航運業因疫情影響供需失衡，致貨量成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，塑膠工業受惠產品需求增加及價格上漲，致8月較109年同月成長。

8月衰退主要產業為觀光事業、其他電子業及金融保險業，證交所表示，觀光事業受疫情持續影響，其他電子業特定公司受客戶新舊商品轉換期影響，金融保險業因保險業務淨收益減少，致8月較109年同月營收衰退。。

累計前8月全體上市公司合併營收呈現成長前三名產業為航運業、塑膠工業及鋼鐵工業，衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。

證交所表示，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響，致累計前8月營收成長；累計營收衰退較大之產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，金融保險業因保險業務淨收益減少。