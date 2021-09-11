台康生技(6589)雙引擎營運模式邁向國際市場成果豐碩受到肯定，拿下台北生技國際躍進金獎。台康目前CDMO及自主產品雙重營運業務，皆已和全球接軌並穩定成長，目前在台灣是第一家將研發中生物相似藥成功授權給國際大藥廠的生技公司，另外，委託研發與製造業務(CDMO)業務海外客戶委託案件更高達138件以上，營收以海外為主要營收來源且呈現每年倍增的情形。

台康生技成立至今八年，第一個生物相似藥EG1在2014年初完成臨床三期試驗主要試驗指標數據分析，達到生物相等性標準並將送交美國FDA及歐盟EMA新藥上市許可申請。在全球行銷佈局方面，亦於2019年4月授權瑞士諾華集團旗下Sandoz藥廠除台灣及中國大陸以外全球專屬授權銷售合約。一旦上市將於Sandoz藥廠已布局的全球100個國家的銷售渠道進行國際銷售。是從台灣邁向世界的一個重要里程碑。

今年政府藉由生技產業發展條例修訂，鼓勵推動生物藥CDMO產業邁向國際。台康生技委託研發與製造業務(CDMO)業務國際接軌已近成熟，2015年開始進入國際市場且全球累積客戶達21個國家，海外客戶委託案件更高達138件以上。營收也以海外為主要營收來源且每年倍增國際耀進。在國際間的競爭實力亦日漸成熟穩健，並快速搶入國際賽局。

台康生技今年以HER2乳癌標靶生物相似藥EG12014跨越國際合作暨生物藥品委託研發製造(CDMO)業務同步邁向全球市場，角逐台北生技獎，獲所有專家與評審青睞奪得金獎殊榮。本次獲評審團肯定，再次證明雙軌引擎持續發動並飛向國際。