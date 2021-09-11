前總統陳水扁主持的電台節目，明天專訪搭擋前副總統呂秀蓮，呂秀蓮論述多又犀利，陳水扁似乎覺得「高手來了」顯得相當振奮，他說，「最後一個最難纏的就是呂副，就看我9月12日專訪，若這一關過了，我就過了，以後就難不倒我了」。

陳水扁「有夢上水」廣播節目明天專訪呂秀蓮，分享二次總統大選前後的政壇秘辛、為何一封白宮賀電換掉兩個部長、7日流產柔性政變差點得逞、歷任副總統出訪最多的一個，還有當然不是深宮怨婦等主題。

對上呂秀蓮的好口才，阿扁相當有自信，他說，「沒關係，黃越綏我都有辦法，還有大老吳澧培，我都有辦法，因為麥克風在我前面」；「我知道她要講話很多，但是做節目是我要做節目，不可能都給對方講」。

談到呂秀蓮，阿扁說，呂秀蓮是最有事情做、最獲得總統信任，給最多出訪機會的副總統；呂秀蓮還會跟他比說，總統出訪幾次、自己幾次，「呂說我出訪12次，她11次，其實呂也算錯，我是15次，但現在哪個副總統能共出訪11次？」

扁指出，他第二任當選，因為有選務紛爭，一封白宮賀電，讓他換掉兩個部長，「呂秀蓮至今都以為是她去爭取來的，她是有去爭取，但事實上，美國本來就要這樣做」，至於為什麼？至今尚未解密，節目他會說出來。

他說，連這兩個部長，可能至今都不知道當初下台的原因，也不一定知道，或許知道，但至今也不敢公開承認，「對他們來說，是保護自己，但對國家來說，是種傷害」。絕對精彩，都是秘辛，呂秀蓮有些知道，有些不知道。

陳水扁說，現在很多節目都沒有做功課，不然就是來賓按照製作小組給的內容念或發揮，「但我的節目不能全讓來賓發揮，又臭又長不可能，我還要抓住我要的，你要是走針，我就馬上『校正回歸』」。