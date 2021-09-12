新竹縣市合併一事近來成政治話題，民進黨立院黨團總召柯建銘認為修法並不難，並趕得上2022地方選舉。國民黨新竹縣第一選區立委林為洲表示，個人認同縣市合併，但要怎麼併得在討論，並傾向不修法，且認為縣市合併上路最好的時間點是2026年。

新竹市長林智堅將於明年兩任市長屆滿，依法將不得繼續參選新竹市長，而林在日前拋出新竹縣市合併的議題，外界推測，恐是為了繼續參選新竹地方首長。而上屆是新竹市區域立委的柯建銘則表示，一旦升格就重新起算，大家都可以選。

林為洲表示，贊成縣市合併升格，也認為台灣未來長遠的規劃發展，應採中央、地方的兩級政府制度即可，否則直轄市、非直轄市的地方政府，每年都在吵統籌分配款，徒增政治紛擾，國土及行政區規畫有檢討的必要。

林為洲指出，新竹縣市加起來也不到《地方制度法》規定的直轄市人口得達125萬人，因此即便合併也無法升格，除非經過修法，此外，縣市要合併得由地方政府提出計畫並得地方議會同意，以及當地民眾同意，這些流程都需要時間，因此2026年會是一個適當的時間點。

林為洲說，林智堅在此時拋出此議題，除了讓外界有觀感不佳的問題外，若只有新竹縣市合併，恐成迷你市。此外，如果新竹可以併，那嘉義能不能併？而且彰化縣人口已達百萬，之前曾提出升格卻被行政院駁回。如果真的要合併升格，應把全國縣市及地方制度納入一併討論。

林為洲表示，新竹縣市合併，除了人口過少的問題外，腹地也不夠大，因此自己傾向加入苗栗一起合併，那未來竹竹苗不僅人口符合現行法規的直轄市規定，在交通、國土等地方規畫發展上，也可避免縣市衝突問題。

林為洲說，自己贊成縣市合併，但傾向不修法，以現行法令規範由各縣市自行討論要不要併、要怎麼併。對於綠營是否在新會期提案修法，林為洲指出，下會期自己將會待在立院內政委員會，黨內默契會提他為召委，若綠營要提案修法，會在委員會阻止，「國家制度修訂，應考量人民福祉，而非個人政治前途。」