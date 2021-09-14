大陸商務部副部長任鴻斌今（14）日表示，近期調查顯示，中小外貿企業經營壓力不斷加大，商務部將適時推出政策支援舉措，加大對中小微外貿企業幫扶力度。

任鴻斌指出，中小外貿企業經營主要面臨兩方面困難，一是海運運費居高不下，上海出口集裝箱運價指數持續上漲至4568.16點，是去年4月低點的將近6倍。二是部分原材料價格仍在高位，8月PPI上漲9.5％，其中生產資料價格上漲12.7％，已連續8個月上漲，受此影響，中小外貿企業的利潤受到嚴重擠壓，面臨較大困難。

任鴻斌表示，展望全年外貿，有信心透過努力完成全年「量穩質升」的目標任務。同時要保持清醒和穩定，不能盲目樂觀。

他強調，下一步，一是適時推出針對性強的政策支援舉措，加大對中小微外貿企業的幫扶力度；二是積極參與高標準的多邊區域貿易安排；三是高品質共建「一帶一路」；四是積極支援跨境電商、海外倉、市場採購、離岸貿易等外貿新業態新模式的發展；五是辦好第130屆廣交會等重要展會。