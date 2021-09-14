淡水35歲女攀18樓外牆 閃過氣墊墜2樓平台命危 17:292021/09/14 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水一名35歲女子攀18樓外牆，與消防對峙後閃過氣墊墜到2樓平台命危。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水區自立路14日下午4時許發生一起墜樓案件，一名約35歲的女性租客不明原因，爬到18樓外牆與警、消在房屋內外對峙，雖然救災車輛到場鋪設氣墊，該女竟繞過氣墊位墜落至氣墊旁的2樓平台，當場失去呼吸心跳，緊急被送往淡水馬偕醫院搶救。警消仍在調查女子墜樓原因。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 長照服務綜合大樓開工 整合能量使竹北長者在地老化 5歲女童報警「撿到2歲寶寶」 網一看全被萌翻 #氣墊 #35歲 #18樓 #外牆 #2樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門再獲配8600劑AZ疫苗 預計9／15開打 14:472021/09/14 生活 高雄前鎮清晨惡火 1樓夫妻命危送醫搶救 07:442021/09/14 社會 台灣大明開賣ROG Phone 5s 獨家送GFN雲端遊戲平台體驗 09:342021/09/14 生活 北市數位內容創新中心BOT案簽約典禮 市府「落漆」漏水 13:522021/09/14 生活 新北原住民家庭服務中心 增設土城、烏來據點 14:152021/09/14 寶島 「白菇」一夜之間長「菜花」 網歪樓：性關係可能比較複雜 11:042021/09/14 社會 環保青年領袖甄選開跑！得獎關鍵在「熱情轉化實質行動」 15:402021/09/14 生活 緯創43億投入北市數位內容創新中心BOT案 11:482021/09/14 財經 陸網「拆牆」啟動 打破平台屏蔽對外網址連結 12:002021/09/14 兩岸 拉姆領軍歐洲隊 24日出征美國 04:102021/09/14 運動天地 學生將接種BNT疫苗 北市有2％家長不同意 11:402021/09/14 生活 社會熱門新聞 台中大甲自行車工廠陷火海 2員工一度失聯 - 社會 全民注意！萬安演習9月15日登場 只發警報人車不疏散 - 社會 火辣網紅運毒被逮 曾秀430萬網購截圖稱「淘寶王」 網嘆：妳好毒 - 社會 E級惹火網紅跨境運大麻 法院裁定30萬元交保 - 社會 正妹女網紅運大麻遭逮 穿細肩雄偉上銬影片曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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