新北市淡水區自立路14日下午4時許發生一起墜樓案件，一名約35歲的女性租客不明原因，爬到18樓外牆與警、消在房屋內外對峙，雖然救災車輛到場鋪設氣墊，該女竟繞過氣墊位墜落至氣墊旁的2樓平台，當場失去呼吸心跳，緊急被送往淡水馬偕醫院搶救。警消仍在調查女子墜樓原因。

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